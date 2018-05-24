VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,7 yükselişle 126.400 puandan başladı.
Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 850 puan üzerinde 126.400 seviyesinde dengelendi.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,76 azalışla 125.550 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 124.000 seviyesinin destek, 128.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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