VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 124.400 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 124.575 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 175 puan üzerinde 124.400 seviyesinde dengelendi.

Dün 128.000 puan sınırına kadar çıkmasının ardından yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının etkisiyle düşüşe geçen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 azalışla 124.225 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri trafiğinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 124.000 seviyesinin destek, 128.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

