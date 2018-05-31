VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 129.600 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.725 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 525 puan üzerinde 129.600 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,21 azalışla 129.075 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 127.500 seviyesinin destek, 132.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

