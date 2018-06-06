VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 120.800 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 120.950 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan üzerinde 120.800 puanda dengelendi.

Geçen hafta başından bu yana etkili olan düşüş eğilimini dün de devam ettiren endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,49 azalışla 120.575 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 119.500 seviyesinin destek, 123.400 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

