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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 09:52 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 115.800 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 115.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 400 puan üzerinde, 115.800 seviyesinde dengelendi.

Hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerin ardından dün güne hızlı yükselişle başlayan ve 121.375 puanı gören endeks kontratı, dünya borsalarındaki sert düşüşlerin etkisiyle gerileyerek, günü yüzde 2 değer kaybıyla 115.450 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ticaret savaşına ilişkin artan endişelerin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu belirtiyor. Bugün ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksi ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 114.500 seviyesinin destek, 118.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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