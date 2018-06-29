VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) bugün son işlem günü olan haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,6 yükselişle 118.800 puandan açıldı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 118.875 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 675 puan üzerinde, 118.800 seviyesinde dengelendi.

Dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,23 değer kazancıyla 118.125 puandan tamamlamıştı.

Analistler, haziran vadeli endeks kontratının bugün son işlem günü olduğunu anımsatarak, gelecek haftadan itibaren ağustos vadeli kontratın en yakın vade olarak işlem göreceğini kaydetti.

Vade geçişleri ve pozisyon kapamalar nedeniyle bugün sert dalgalanmaların görülebileceğine değinen analistler, yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise yoğun veri akışının takip edileceğini ifade etti.

