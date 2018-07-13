VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 113.100 puandan açıldı.
Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 113.375 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 375 puan üzerinde, 113.100 seviyesinde dengelendi.
Dün, gün içinde 110.950 puana kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,49 azalışla 112.725 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.
Teknik açıdan endeks kontratında 111.000 seviyesinin destek olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 113.800 ve 115.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.
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