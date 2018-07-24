FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 09:36 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,3 artışla 119.750 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 119.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 275 puan üzerinde, 119.750 seviyesinde dengelendi.

Yaklaşık bir haftadır yükseliş trendinde bulunan endeks kontratı, dün gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyerek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 120.000 seviyesini test etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 119.475 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı ile temmuz ayı finansal hizmetler güven endeksinin piyasaların odağında yer alacağını belirterek, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin izleneceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 118.000 seviyesinin destek konumuna geldiğine işaret eden analistler, 120.000 puanın üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda ise 122.400 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

PARTNERSpor ekranlarının en güzelleriSpor ekranlarının en güzelleri
Pizzabulls: Londra’da 500 bin sterlin yatırım yapmayı hedefliyoruz (2)Pizzabulls: Londra’da 500 bin sterlin yatırım yapmayı hedefliyoruz (2)
Süt üreticisine 'bedelli askerlik' parası ile destek verilmesini önerdiSüt üreticisine 'bedelli askerlik' parası ile destek verilmesini önerdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
VİOP

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kurbanlıklar görücüye çıktı

Kurbanlıklar görücüye çıktı

Dolar ne kadar? (24 Temmuz 2018 dolar kuru) Gözler Merkez Bankası kararında...

Dolar ne kadar? (24 Temmuz 2018 dolar kuru) Gözler Merkez Bankası kararında...

Riskli yapılar için 329 milyon kira yardımı

Riskli yapılar için 329 milyon kira yardımı

İşadamı Ayhan Bozkurt vefat etti

İşadamı Ayhan Bozkurt vefat etti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pizzabulls: Londra’da 500 bin sterlin yatırım yapmayı hedefliyoruz (2)

Pizzabulls: Londra’da 500 bin sterlin yatırım yapmayı hedefliyoruz (2)

Süt üreticisine 'bedelli askerlik' parası ile destek verilmesini önerdi

Süt üreticisine 'bedelli askerlik' parası ile destek verilmesini önerdi

Sultaniye üzümde hasat ve ihracat sevinci

Sultaniye üzümde hasat ve ihracat sevinci

Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı

Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı

6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya ile yarışıyor

Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya ile yarışıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.