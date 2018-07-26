VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,10 artışla 119ç225 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 119.700 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 300 puan üzerinde, 119.525 seviyesinde dengelendi.

Dün döviz kurlarındaki düşüşten bulduğu destekle gün boyu alış ağırlıklı seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 3,4 artışla 119.225 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 120.900 seviyesinin direnç konumunda olacağını ifade eden analistler, 118.200 ve 117.600 seviyelerinin destek olarak izleneceğini kaydetti.

