VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,8 yükselişle 118.000 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 118.325 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 975 puan üzerinde, 118.000 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,76 azalışla 117.025 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti. Teknik açıdan endeks kontratında 116.500 ve 115.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını söyleyen analistler, 120.500 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

