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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 09:43 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 1 yükselişle 117.100 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 117.175 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.125 puan üzerinde, 117.100 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 115.975 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve iş gücü istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 114.900 puanın destek, 123.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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bist VİOP

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