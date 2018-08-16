VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,7 yükselişle 114.500 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 115.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 725 puan üzerinde, 114.500 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 113.775 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla bugün saat 16.00'da gerçekleştireceği telekonferans görüşmesi ve saat 10.00'da açıklanacak sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise veri gündeminin ve ABD ile Çinli yetkililer arasındaki görüşmeden çıkabilecek haberlerin gündemin odağında olduğunu kaydetti.

Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacağı haberinin bugün açılışta pay piyasalarına ilişkin moralleri yükselttiğine değinen analistler, teknik endeks kontratında 112.000 puanın destek, 118.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

