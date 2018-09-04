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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 09:40 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 119.800 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 119.875 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 450 puan üzerinde, 119.800 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,57 değer kazancıyla 119.350 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ekim vadeli endeks kontratında 120.500 puanın direnç, 116.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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bist VİOP

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