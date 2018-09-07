VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 117.800 puandan başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 117.975 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 150 puan üzerinde, 117.800 seviyesinde dengelendi.
Dün 117.000-119.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,36 azalışla 117.650 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün İran'da gerçekleştirilecek Suriye konulu üçlü zirve ve ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan ekim vadeli endeks kontratında 120.500 puanın direnç, 116.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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