VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 116.400 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 116.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 175 puan üzerinde, 116.400 seviyesinde dengelendi.

Dün negatif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,44 azalışla 116.225 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ekim vadeli endeks kontratında 118.500 puanın direnç, 116.300 ve 115.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

