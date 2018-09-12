VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 117.400 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 117.475 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 250 puan üzerinde, 117.400 seviyesinde dengelendi.

Dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,80 artışla 117.150 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ekim vadeli endeks kontratında 118.500 puanın direnç, 116.300 ve 115.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

