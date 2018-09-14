VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,6 yükselişle 120.600 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 120.700 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 725 puan üzerinde, 120.600 seviyesinde dengelendi.

Dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,33 artışla 119.875 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz artırım kararının ardından, döviz kurlarındaki düşüşlerin pay piyasalarını desteklediğini belirterek, buna paralel endeks kontratlarının da hızlı yükseldiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 121.700 seviyesinin direnç, 119.000 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

