VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 121.400 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 121.425 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 650 puan üzerinde, 121.400 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 120.750 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 121.000 ve 121.700 seviyelerinin direnç, 119.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

