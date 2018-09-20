VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 123.400 puandan başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 123.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 175 puan üzerinde, 123.400 seviyesinde dengelendi.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,05 artışla 123.225 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün saat 11.00'de açıklanacak Orta Vadeli Program'ın piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 123.800 ve 125.000 seviyelerinin direnç, 122.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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