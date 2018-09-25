VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 127.500 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 128.800 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 600 puan üzerinde, 127.500 seviyesinde dengelendi.

Dün spot piyasada banka piyasalarında yoğunlaşan alımların desteğiyle gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 2,07 değer kazanarak günü 126.900 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oturum ve ikili görüşmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

ABD'de yayımlanacak tüketici güven endeksinin de takip edileceğini ve yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının bekleneceğini dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 127.500 ve 129.000 seviyelerinin direnç, 123.500 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

