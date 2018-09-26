VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 127.200 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.350 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 350 puan üzerinde, 127.200 seviyesinde dengelendi.

Dün 128.800 puanı görmesinin ardından spot piyasada banka hisselerinde etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarını geri veren endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kaybıyla günü 126.850 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bu akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 127.500 ve 129.000 seviyelerinin direnç, 123.500 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

