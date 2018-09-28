VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 127.250 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.350 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 200 puan üzerinde, 127.250 seviyesinde dengelendi.

Dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazancıyla günü 127.050 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin haber ve açıklamalar ile yoğun veri takviminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 127.500 ve 129.000 seviyelerinin direnç, 123.500 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Bugün açıklanan veriler arasında, yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar öne çıkıyor.

