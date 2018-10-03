VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 124.500 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 124.625 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 100 puan üzerinde, 124.500 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 değer kaybıyla 124.400 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 125.500 ve 127.500 seviyelerinin direnç, 123.500 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

