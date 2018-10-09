FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 09:37 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 121.600 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 121.725 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 275 puan üzerinde, 121.600 seviyesinde dengelendi.

Dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,98 artışla 121.325 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 121.700 seviyesinin önemli direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 117.200 puanın da destek konumuna geldiğini kaydetti.

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