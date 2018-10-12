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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 09:40 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 1,1 değer kazancıyla 120.300 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 120.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 1.275 puan üzerinde, 120.300 seviyesinde dengelendi.

Dün 117.600-120.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,27 azalışla 119.025 puandan tamamladı.

Analistler, diplomatik açıdan Türkiye-ABD ilişkilerinde sembolik değeri yüksek olan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın davasının bugün görüleceğini anımsatarak, davaya ilişkin gelişmeler ve ABD'de açıklanacak veriler ile şirket bilançolarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 122.500 puanın direnç olarak güçlendiğini ifade eden analistler, 117.200 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar VİOP

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