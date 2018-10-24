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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 09:39 | Son Güncelleme

VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yüzde 0,2 değer kazanarak 117.200 puana yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 artışla 117.200 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 117.650 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 275 puan üzerinde, 117.200 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı seyrini devam ettiren endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,68 azalışla 116.925 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporunun takip edileceğini belirterek, yurt içinde ise bu akşam açıklanmaya başlayacak 3'üncü çeyrek şirket bilançolarının piyasaların odağına yerleştiğini ifade etti.

Yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararları öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 116.700 ve 115.500 seviyelerinin destek, 118.300 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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