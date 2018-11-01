VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,2 artışla 117.200 puandan güne başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 117.425 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 275 puan üzerinde, 117.200 seviyesinde dengelendi.

Dün 115.500-119.000 geniş bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,24 artışla 116.925 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 115.500 seviyesinin destek, 119.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

