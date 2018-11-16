FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 09:35 | Son Güncelleme

VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 120.700 seviyesinden açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 artışla 120.700 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 121.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 575 puan üzerinde, 120.700 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,58 azalışla 120.125 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde ve ABD'de açıklanacak sanayi üretimi ile Avro Bölgesi enflasyon rakamlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 118.000 puanın destek, 121.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
Gilead Sciences Türkiye çalışanları Darüşşafaka için koştu Gilead Sciences Türkiye çalışanları Darüşşafaka için koştu 
Kariyer.net’e Ekim'de en çok başvuruyu mühendisler yaptı Kariyer.net’e Ekim'de en çok başvuruyu mühendisler yaptı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Çöpte kaybolan servet

Çöpte kaybolan servet

Bakan Faruk Özlü'den 'cam filmi' açıklaması

Bakan Faruk Özlü'den 'cam filmi' açıklaması

"Spekülatörlerin soğandaki fiyat oyunu bozuldu"

"Spekülatörlerin soğandaki fiyat oyunu bozuldu"

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gilead Sciences Türkiye çalışanları Darüşşafaka için koştu 

Gilead Sciences Türkiye çalışanları Darüşşafaka için koştu 

Kariyer.net’e Ekim'de en çok başvuruyu mühendisler yaptı 

Kariyer.net’e Ekim'de en çok başvuruyu mühendisler yaptı 

Tarım makineleri ihracatında hedef 800 milyon dolar 

Tarım makineleri ihracatında hedef 800 milyon dolar 

Zirvede hedefimiz 4 milyar liralık yatırım

Zirvede hedefimiz 4 milyar liralık yatırım

TAV Çinli turistlere Wirecard ile odaklanıyor

TAV Çinli turistlere Wirecard ile odaklanıyor

Araştırma: Dijital dönüşüm liderleri yükseliyor 

Araştırma: Dijital dönüşüm liderleri yükseliyor 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.