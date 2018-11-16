VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 artışla 120.700 puandan başladı.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 121.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 575 puan üzerinde, 120.700 seviyesinde dengelendi.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,58 azalışla 120.125 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde ve ABD'de açıklanacak sanayi üretimi ile Avro Bölgesi enflasyon rakamlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 118.000 puanın destek, 121.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
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