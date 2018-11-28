VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 119.900 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 119.975 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 300 puan üzerinde, 119.900 seviyesinde dengelendi.

Dün negatif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,44 azalışla 119.600 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 117.200 seviyesinin destek, 121.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

