VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 118.200 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 118.400 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 550 puan üzerinde, 118.200 seviyesinde dengelendi.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,26 azalışla 117.650 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün ABD'de istihdam raporu ve Avro Bölgesi büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, Viyana'da dün başlayan ve bugün sona erecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 175. olağan toplantısının da gündemi meşgul ettiğini kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 117.700 puanın destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 120.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

