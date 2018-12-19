FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 09:39 | Son Güncelleme

VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 115.700 seviyesinden açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 115.700 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 115.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 115.700 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,21 artışla 115.425 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bu akşamki ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde dolar kurunda gerileme ve pay piyasalarında yükseliş eğiliminin devam edebileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 114.000 puanın destek, 117.200 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

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