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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 09:36 | Son Güncelleme

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 111.100 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 111.100 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 110.925, en yüksek 111.200 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 100 puan üzerinde, 111.100 seviyesinde dengelendi.

Dün 110.500-111.500 dar bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde, 111.000 puandan tamamladı.

Analistler, artan ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de 2'nci el konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 110.000 puanın önemli destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 112.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

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