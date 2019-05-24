VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 107.700 puandan başladı.
Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 107.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 175 puan üzerinde 107.700 seviyesinde dengelendi.
Dün gelen tepki alımlarıyla önceki iki işlem gününde görülen sert düşüşünü sonlandıran endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre 0,51 artışla 107.525 puandan tamamladı.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 106.000 ve 105.500 seviyelerinin destek, 109.200 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum