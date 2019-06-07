VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, bayram tatili sonrası haftanın son işlem gününe yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 114.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 575 puan üzerinde, 113.900 seviyesinde dengelendi.

Bayram tatili öncesi, pazartesi günü öğlene kadar açık olan piyasada satış ağırlıklı seyreden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 azalışla, 113.325 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, 115.000 seviyesinin direnç, 112.500'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

