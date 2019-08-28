FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 09:41 | Son Güncelleme

Ağustos vadeli endeks kontratı, yaklaşık yüzde 0,17 artarak 119.925 puana yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,17 artarak 119.925 puana ulaştı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 120.175 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan üzerinde 119.925 puan seviyelerinde işlem görüyor.

Dün güne 121.100 puandan başlayan ve risk iştahındaki azalışın etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdiği 120.000 puanın altına inen endeks kontratı, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,2 düşüşle 119.725 puandan tamamladı.

Analistler, ticaret savaşı gelişmeleri, İngiltere'de Brexit için telaffuz edilen 31 Ekim'e yaklaşılmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamaması, İran ve Suriye kaynaklı jeopolitik risklerin sürmesinin piyasalardaki risk iştahını azalttığını, bunun da gelişmiş ülke tahvillerine talebi artırdığını söyledi.

Bugün yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratı için 119.300 puanın destek, 120.000 puanın üzerindeki kalıcı kapanışlarda ise 122.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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