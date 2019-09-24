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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 09:37 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1 değer kazancıyla 127.000 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.100 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.325 puan üzerinde 127.000 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 124.650, en yüksek 126.100 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 125.675 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve ABD ile Türkiye ilişkilerinde gözlenen iyileşme nedeniyle Türk lirası varlıkların pozitif bir seyir izlediğini kaydetti.

Bugün yurt için reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul'undan gelecek haber akışının da izlenmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 124.700 seviyesinin destek, 128.000 ve 129.200 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar VİOP

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