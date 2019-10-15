VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,2 yükselişle 119.400 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 119.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.375 puan üzerinde, 119.400 seviyesinde dengelendi.

Dün özellikle spot piyasada banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle sert düşen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,53 azalışla 118.025 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alarak, Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından piyasalarda etkili olan satışların bugün yerini tepki alımlarına bıraktığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına göre çelik sektörüne ilişkin tarifeler mayıs ayındaki indirimden önceki seviye olan yüzde 50’ye çıkarılacak ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ilişkin müzakereler de durdurulacak.