FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 09:37 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1 yükselişle 122.600 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.875 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.200 puan üzerinde, 122.600 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,52 artışla 121.400 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında dün akşam imzalanan mutabakatın ardından jeopolitik risklerin azaldığını belirterek, güvenli bölge konusunda sağlanan başarının TL varlıkları destekleyebileceğini söyledi.

Yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesi bugün Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 120.500 puanın destek, 124.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

PARTNER Şevval saunada! Şevval saunada!
FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Murat Özyeğin getirildiFİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Murat Özyeğin getirildi
TKYD / Ünal: Üye profilimiz ve çalışma alanımız genişliyorTKYD / Ünal: Üye profilimiz ve çalışma alanımız genişliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar VİOP

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Türkiye'de bir ilk! Üretimine başlandı

Türkiye'de bir ilk! Üretimine başlandı

Satan satana! Tam 7 ton

Satan satana! Tam 7 ton

Dolarda son durum! İşte rakamlar...

Dolarda son durum! İşte rakamlar...

Dev birleşmede önemli gelişme

Dev birleşmede önemli gelişme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Murat Özyeğin getirildi

FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Murat Özyeğin getirildi

TKYD / Ünal: Üye profilimiz ve çalışma alanımız genişliyor

TKYD / Ünal: Üye profilimiz ve çalışma alanımız genişliyor

Daha yeşil bir dünya için bez çanta ürettiler

Daha yeşil bir dünya için bez çanta ürettiler

İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

Mandalina üreticisi dertli

Mandalina üreticisi dertli

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.