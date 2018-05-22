VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 126.800 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.175 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan üzerinde 126.800 seviyesinde dengelendi.

Dün 125.400-127.700 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 126.600 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını ifade etti. Döviz kurları ve tahvil faizlerinin seyrinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 124.000 seviyesinin destek, 128.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

