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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 09:42 | Son Güncelleme

VİOP'ta haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat 125.800 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 125.800 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 125.425 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 725 puan altında, 125.800 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde, hafta boyunca olduğu gibi dar bant içinde dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 126.525 puandan tamamlamıştı.

Analistler, uluslararası piyasalarda dolar endeksinin yükseliş eğilimini sürdürmesinin gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu, buna bağlı olarak yurt içinde döviz kurlarının rekor seviyeye yükseldiğini kaydetti.

Bu hafta yoğun haber ve veri gündeminin piyasalarda dalgalanmalara neden olabileceğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan endeks kontratında 124.000 seviyesinin destek, 128.200 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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