VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,7 düşüşle 120.300 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 120.025 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 900 puan altında, 120.300 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü, haziran vadeli endeks kontratının son işlem gününde 120.900-122.600 bandında dalgalı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, günü yüzde 0,08 değer kazancıyla 121.200 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yurt içinde yarınki enflasyon, ABD'de ise cuma günkü istihdam raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 117.000-124.000 geniş bandı içindeki dalgalı seyrin devam etmesinin beklenebileceğini dile getiren analistler, bugün ise 119.400 seviyesinin destek konumunda olacağını söyledi.

