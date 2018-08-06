VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yüzde 0,3 düşüşle 118.800 puandan açıldı.
Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 118.650 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 325 puan altında, 118.800 seviyesinde dengelendi.
Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,83 artışla 119.125 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksi ve ABD'nin bugün başlayan İran yaptırımları nedeniyle politik gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 116.500 seviyesinin destek, 120.500 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.
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