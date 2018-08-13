VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 1,6 düşüşle 116.500 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 114.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.900 puan altında, 116.500 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,61 azalışla 118.400 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, bu sabah Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) gelen hamlelerin Türk lirası varlıkları üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini kaydetti.

BDDK, yurt iç bankaların TL verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyeceği kararını aldı. TCMB de zorunlu karşılıklarda indirime giderken, aynı zamanda birçok likidite tedbiri aldığını duyurdu.

BDDK ve TCMB'nin adımlarının Türk lirasına spekülatif atakları sınırlamayı ve bankaların likidite sorunu yaşamamasını sağlayacağını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 116.200 ve 114.900 seviyelerinin destek, 123.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

