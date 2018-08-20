VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 110.375 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 110.375 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 275 puan üzerinde, 111.000 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü 105.000 puanın altına kadar gerileyen endeks kontratı, analistlerin destek olarak nitelendirdiği bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü yüzde 2,2 değer kazancıyla 110.725 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri akışının zayıf olduğunu, Kurban Bayramı tatili öncesinde arife günü yurt içi piyasalarda öğlene kadar işlemlerin yapılacağını belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 110.000 seviyesinin destek konumunda takip edileceğini aktaran analistler, 112.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

