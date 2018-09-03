VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,4 düşüşle 117.000 puandan başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 116.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 500 puan altında, 117.000 seviyesinde dengelendi.
Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 2,08 değer kaybıyla 117.500 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde ağustos ayı enflasyon verileri ile imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ekim vadeli endeks kontratında 120.500 puanın direnç, 116.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.
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