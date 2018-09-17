VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,7 düşüşle 119.600 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 119.550 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 825 puan altında, 119.600 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 artışla 120.425 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve istihdam verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi ağustos ayı enflasyonunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 121.700 seviyesinin direnç, 119.000 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

