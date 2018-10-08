VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,8 düşüşle 118.000 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.200 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 975 puan altında, 118.000 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde de 117.200 puana kadar gerileyen endeks kontratı, gelen tepki alımlarıyla kayıplarının çoğunu geri alsa da günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 azalışla 118.975 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 121.700 puanın direnç, 117.200 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

