VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 117.900 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.800 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 725 puan altında, 117.900 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,83 artışla 118.625 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde 3'üncü çeyrek büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Artan ticaret savaşı endişeleri nedeniyle ABD ve Çin tarafından gelecek açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 117.700 puanın destek, 120.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.

