VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,4 düşüşle 126.400 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 126.375 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 altında 126.400 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde 125.000-127.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kaybıyla 126.875 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği Rusya ziyareti ve ABD'de açıklanacak fabrika siparişleri verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 128.200 seviyesinin direnç, 124.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Kremlin Sarayı'nda görüşecek. Sonrasında Türk ve Rus iş dünyası temsilcileriyle görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Putin, anlaşmaların imza töreninin ardından Kremlin Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

