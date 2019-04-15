FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 09:37 | Son Güncelleme

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 121.200 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,8 düşüşle 121.200 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 121.100 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.000 puan altında 121.200 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde 120.575'e kadar gerilemesinin ardından gelen alımlarla yükselişe geçen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kazancıyla 122.200 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'de New York Fed İmalat Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 120.500 ve 119.000 seviyelerinin destek, 123.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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bist piyasalar VİOP

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